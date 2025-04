Desde a última segunda-feira (21), Roma vem sendo tomada por profissionais da imprensa do mundo todo em razão da morte do papa Francisco e do conclave que se segue nos próximos dias.

O telespectador brasileiro, porém, tem sua correspondente favorita: Ilze Scamparini. Repórter da Globo na capital italiana há mais de 25 anos, Ilze desperta curiosidade, recebe elogios e vira meme sempre que aparece ao vivo nos telejornais da emissora com notícias do outro continente.

Em uma publicação recente de uma página de humor no Instagram, fãs se derretem sobre uma coletânea de fotos de Ilze. “Ela é tão chique”, “ela é demais” e “ela já matou três papas” são alguns dos comentários exaltando a jornalista.

Ilze também já foi comparada ao Batman e ao personagem do videogame Assassin’s Creed por causa de seu cenário de tirar o fôlego. A vista é do terraço do apartamento da jornalista, na Piazza Navona. É lá que ela vive com o marido, o escritor e roteirista italiano Domenico Saverni, com quem é casada há mais de 20 anos.

Paulista de Araras e descendente de italianos, Ilze trabalha na Globo desde 1984. Em 1997, se tornou correspondente em Los Angeles, onde ficou por dois anos. Em 1999 foi transferida para a Itália e lá ficou. Cobriu os papados de João Paulo 2º, Bento 16 e Francisco, além de guerras, encontros de chefes de estado e o estouro da pandemia de covid-19 na Europa.

Atualmente, Ilze é uma vaticanista, título dado aos profissionais da imprensa oficialmente credenciados pelo Vaticano.

Quando não está trabalhando, ela gosta de receber amigos para jantares e se dedicar à literatura. Em 2021, publicou seu primeiro romance, “Atirem Direto no Meu Coração”, uma ficção inspirada em uma soldada da guerra do Kosovo (1998-1999) que Ilze conheceu durante suas coberturas.

TRAJETÓRIA

Em entrevista ao Globo em 2013, ela falou sobre a importância do conclave. “O conclave é algo extraordinário não só para os católicos. O papa é também um chefe de estado. Em guerras, a diplomacia vaticana pode ter muito valor.”

Na ocasião, destacou um dos momentos mais importantes de sua vida profissional: “A viagem que fiz com Chico Mendes pelo Acre a bordo de um pequeno avião para conhecer a vida dos seringueiros. Aquilo, sim, foi descobrir o mundo.”

Citou ainda seu primeiro emprego, como estagiária de Henfil nos anos 1980. “Transcrevia entrevistas feitas por outras pessoas com operários do ABC paulista, que eram entregues ao Henfil”, contou.

*ANAHI MARTINHO/Folhapress