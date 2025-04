Ministro Alexandre de Moraes indaga: “Se fosse na sua casa?”

Intervenção do ministro Alexandre de Moraes na sessão de ontem do Supremo Tribunal Federal, na 1ª Turma: “Se o que aconteceu para o Brasil acontecesse na sua casa…

Se um grupo armado organizado ingressasse na sua casa, destruísse tudo, mas com a finalidade de fazer o seu vizinho mandar na sua casa, ou seja, de afastar você, a sua família, do comando da sua casa. Com violência, destruição, bombas, você pediria anistia para essas pessoas? Se fosse na sua casa?

Então, por que no Brasil, na democracia, a tentativa de quebra do estado democrático de direito, tantas pessoas defendem isso?”

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

