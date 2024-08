Feriado de 2ª feira passado a limpo: saiba os nossos destaques

Leia as notícias mais lidas neste feriado de segunda-feira no ParaibaOnline.

Informe-se e compartilhe informação com procedência.

Confira os confrontos das oitavas de final da Série D; Treze encara Altos-PI

Confira os confrontos das oitavas de final da Série D; Treze encara Altos-PI (paraibaonline.com.br)

Podcast: veterinário fala sobre as mordeduras e arranhaduras de animais

Podcast: veterinário fala sobre as mordeduras e arranhaduras de animais (paraibaonline.com.br)

Bruno Cunha Lima anuncia companheiro de chapa em Campina Grande

Bruno Cunha Lima anuncia companheiro de chapa em Campina Grande (paraibaonline.com.br)

Festa das Neves termina com shows de Caronas e Roberta Miranda, em João Pessoa

Festa das Neves termina com multidão e shows de Caronas e Roberta Miranda (paraibaonline.com.br)

Podcast: aprenda a criar um ambiente de estudos na sua casa

Podcast: aprenda a criar um ambiente de estudos na sua casa (paraibaonline.com.br)

Morre Adílio, um dos grandes ídolos da história do Flamengo

Morre Adílio, um dos grandes ídolos da história do Flamengo (paraibaonline.com.br)

Tovar explica recusa da vaga de vice, mas garante apoio a Bruno

Tovar explica recusa da vaga de vice, mas garante apoio a Bruno (paraibaonline.com.br)

Fim do mistério: PP e PSD definem apoio em Campina Grande

Fim do mistério: PP e PSD definem apoio em Campina Grande (paraibaonline.com.br)

Presidente do PSD/CG, Eva anuncia apoio a Jhony Bezerra

Presidente do PSD/CG, Eva anuncia apoio a Jhony Bezerra (paraibaonline.com.br)

Fim do silêncio: Romero oficializa desistência e libera filiados

Fim do silêncio: Romero oficializa desistência e libera filiados – ParaibaOnline

Rebeca ganha ouro no solo e vira maior medalhista do Brasil

Rebeca ganha ouro no solo e vira maior medalhista olímpica do Brasil (paraibaonline.com.br)

FGTS: Lucro bilionário será distribuído a partir de agosto

FGTS: Lucro bilionário será distribuído a partir de agosto – ParaibaOnline

Murilo para Marinaldo: “Não se rende, não bate pino”

Murilo para Marinaldo: “Não se rende, não bate pino” (paraibaonline.com.br)

Bruno agradece “desprendimento” de Romero e “lealdade” de Alcindor

Bruno agradece “desprendimento” de Romero e “lealdade” de Alcindor (paraibaonline.com.br)

Alcindor Villarim agradece confiança de Bruno e Romero

Alcindor Villarim agradece confiança de Bruno e Romero (paraibaonline.com.br)

Veneziano reafirma apoio a Bruno: “Eu acredito no seu projeto”

Veneziano reafirma apoio a Bruno: “Eu acredito no seu projeto” (paraibaonline.com.br)

Romero na convenção de Bruno: “A vida nos leva a tomar decisões”

Romero na convenção de Bruno: “A vida nos leva a tomar decisões” (paraibaonline.com.br)

Surfe masculino: Gabriel Medina garante bronze para o Brasil

Surfe masculino: Gabriel Medina garante bronze para o Brasil (paraibaonline.com.br)

Morre músico que trabalhou por décadas no Domingão do Faustão

Morre músico que trabalhou por décadas no Domingão do Faustão (paraibaonline.com.br)

Gervásio Maia: Jhony Bezerra é sensível e não treina para falar com o povo

Gervásio Maia: Jhony Bezerra é sensível e não treina para falar com o povo (paraibaonline.com.br)

Hugo Motta destaca potencial da chapa Jhony e Marinaldo em CG

Hugo Motta destaca potencial da chapa Jhony e Marinaldo em CG – ParaibaOnline

Grupo Globo decide adiar Criança Esperança deste ano

Grupo Globo decide adiar Criança Esperança deste ano (paraibaonline.com.br)

Simulador Previdenciário do IPMJP está disponível para servidor em João Pessoa

Simulador Previdenciário do IPMJP está disponível para servidor em João Pessoa – ParaibaOnline

Inácio Falcão tenta atrair coligação com o PSD e a vice desejada

Inácio Falcão tenta atrair coligação com o PSD e a vice desejada (paraibaonline.com.br)

Jhony sobe o tom logo na largada

Aparte: Jhony sobe o tom logo na largada em Campina Grande (paraibaonline.com.br)

Leia também:

Giro de notícias: o que é destaque no país neste começo de semana

Giro de notícia: o que é destaque no país neste começo de semana (paraibaonline.com.br)

Política: veja os vídeos do final de semana no nosso canal no YouTube

Política: veja os vídeos à sua disposição no nosso canal no YouTube (paraibaonline.com.br)

Domingo em revista: veja o que foi destaque no ParaibaOnline

Domingo em revista: veja o que foi destaque no ParaibaOnline

*Imperdível o nosso Instagram: @paraiba_online