Eleições 2024: Presidente do Republicanos/PB destaca aliança com o PSB

Durante a convenção do PSB em Campina Grande, ocorrida neste domingo, 4, o deputado federal e presidente do Republicanos na Paraíba, Hugo Motta, falou sobre a importância da aliança entre o PSB e o Republicanos, mencionando a escolha de Jhony Bezerra (PSB) como candidato a prefeito e o vereador Marinaldo Cardoso, do Republicanos, como pré-candidato a vice-prefeito.

O deputado elogiou Bezerra, destacando por sua carreira como secretário e médico, e destacou a relevância de Marinaldo como “um dos vereadores mais habilidosos” da cidade.

Confira a fala completa do deputado no vídeo abaixo:

*Vídeo: ParaibaOnline