Fim do silêncio: Romero oficializa desistência e libera filiados

Após meses optando por se manter distante dos microfones e do contato mais próximo com a imprensa, o deputado federal Romero Rodrigues (Podemos) oficializou nesta segunda-feira (5) que não pretende disputar a eleição para a Prefeitura de Campina Grande.

Ao chegar à convenção municipal de seu partido, no Centro de Convenções do Garden Hotel, Romero disse que, com sabedoria e serenidade, fez uma longa reflexão, que resultou na opção de não participar do pleito de 2024.

Romero afirmou que, diante da lembrança de seu nome para retornar à prefeitura, “peço desculpas sinceramente à cidade” pela sua decisão final.

O deputado também disse que os pré-candidatos a vereador pelo Podemos seguem liberados para escolherem seus candidatos a prefeito.

Segundo Romero, essa liberação ocorreria independentemente da sua decisão de disputar ou não a prefeitura.

Questionado sobre seu apoio, e do partido, para a pré-candidatura à reeleição de Bruno Cunha Lima (UB), Romero disse que a decisão será tomada até o final da tarde desta segunda, quando será encerrada a convenção do Podemos.

Confira o vídeo da entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline