Presidente do PSD/CG, Eva anuncia apoio a Jhony Bezerra

A presidente do PSD em Campina Grande, vereadora Eva Gouveia, divulgou nota no começo da tarde desta segunda-feira (5), anunciando apoio ao prefeitável Jhony Bezerra (PSB).

A convenção municipal do partido, que estava marcada para a noite desta segunda, foi antecipada para as 13h, no Sesc Centro, ocasião em que a legenda deverá confirmar sua posição para o pleito de outubro próximo.

Confira a íntegra da nota:

A Paraíba vive seu melhor momento e sem dúvidas isso está muito ligado a capacidade da nossa gente de superar desafios e entregar energia para engajar transformação na vida das pessoas.

Acreditamos na justiça social, na educação ofertada com qualidade e na saúde com eficiência.

Em nosso estado o Opera Paraíba se tornou uma das grandes referências de gestão que mudou a vida de milhares de campinenses que esperavam por muito tempo para serem submetidos a cirurgia eletivas.

Esse é, sem dúvidas, um grande exemplo de programa de saúde da gestão de João Azevedo.

Jhony Bezerra foi o condutor de todo esse processo, que se soma a experiências importantes de gestão sobretudo em momentos de crise como o período pandêmico.

Campina precisa de um gestor e um homem público com coragem para tomar decisões, com sabedoria para conduzir a Prefeitura com o olhar voltado para as pessoas, sobretudo as que mais precisam.

O PSD de Campina Grande oferece sustentação política a base do Governador João Azevedo porque compreende que o seu modelo de liderança imprime nesse estado as realidades que esperávamos por muito tempo.

Campina viverá o seu melhor momento.

Anunciamos o nosso apoio a candidatura de Jhony Bezerra e de Marinaldo Cardoso.

Compreendemos tamanho da importância que há em uma decisão como essa.

Estamos confiantes!

Marcharemos com os dois para devolver a Campina o sentimento de felicidade.

A eles depositaremos a nossa confiança e o nosso engajamento nos próximos dias que serão de muito diálogo e convencimento.

Campina merece uma gestão que entregue resultados.

Agora é Jhony,

Agora é 40!

Eva Gouveia

Presidente Municipal do PSD de Campina Grande