Gervásio Maia: Jhony Bezerra é sensível e não treina para falar com o povo

O deputado federal e presidente do PSB na Paraíba, Gervásio Maia, elogiou a postura de Jhony Bezerra, indicado pelo partido para disputar a Prefeitura de Campina Grande.

Durante o seu discurso na conveção da legenda, ocorrida neste domingo (4), Maia destacou a competência de Bezerra na administração pública, ressaltando sua atuação como secretário de saúde do estado.

Enfatizando que Jhony não precisa “treinar para falar com o povo, como acontece do outro lado”, o parlamentar ressaltou que o prefeitável tem uma abordagem genuína e sensível aos problemas da população.

Maia afirmou ainda que, com Jhony eleito, Campina Grande contará com uma administração que se preocupa verdadeiramente com os cidadãos.

Veja um trecho do discurso do deputado:

*Vídeo: ParaibaOnline