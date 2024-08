Podcast: veterinário fala sobre as mordeduras e arranhaduras de animais

No quadro “Papo Animal” do programa Conexão Caturité, o médico veterinário Dr. Edroaldo Cavalcanti destacou a importância de cuidados com mordeduras e arranhaduras causadas por animais.

Com o início de agosto e o clima de transição, o especialista alertou sobre os riscos de doenças como raiva, leishmaniose e esporotricose.

Ele recomendou que, ao lidar com animais, especialmente os desconhecidos, deve-se tomar precauções para evitar acidentes.

Em caso de mordedura, o primeiro passo é lavar o ferimento com água e sabão e procurar uma unidade de saúde para tratamento adequado. É essencial também verificar se o animal está vacinado e, se necessário, iniciar o tratamento com soro antitetânico.

O veterinário ressaltou que, em caso de acidentes, manter o animal em observação e comunicar o ocorrido ao médico e à secretaria de saúde é fundamental. Ele também lembrou da importância da vacinação contra raiva, que será tema da campanha nacional no final do mês.

Ouça o podcast completo abaixo:

