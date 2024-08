Fim do mistério: PP e PSD definem apoio em Campina Grande

Colocando um fim nas especulações a respeito de uma possível candidatura à prefeita de Campina Grande nas eleições deste ano, a senadora Daniella Ribeiro, presidente do PSD na Paraíba, anunciou apoio ao prefeitável do PSB, Jhony Bezerra, juntamente com o seu agrupamento político.

Em uma publicação realizada no Instagram na tarde desta segunda-feira (5), a senadora aparece ao lado de Jhony Bezerra (PSB); do irmão e deputado federal, Aguinaldo Ribeiro (PP); do filho e vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (PP); do governador João Azevêdo (PSB) e de Rosália Lucas, que até então era pré-candidata à prefeita pelo PSD.

“Unidos para mudar Campina. O PSD e o PP vão com @dr.jhonybezerra e @marinaldocardoso, juntos por nossa Campina Grande. À vitória!”, escreveu Daniella.