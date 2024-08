Grupo Globo decide adiar Criança Esperança deste ano

O Criança Esperança, programa beneficente com renda revertida para projetos ligados a crianças carentes, teve a edição deste ano adiada pela Globo.

Tradicionalmente realizada em agosto, a atração só irá ao ar na primeira quinzena de outubro.

São dois os motivos para a mudança. O primeiro é a estreia do novo reality show da emissora, o Estrela da Casa, que será comandado por Ana Clara Lima a partir do próximo dia 13.

A atração será exibida de domingo a domingo, o que ocupa os espaços da programação de horário nobre.

O Estrela da Casa vai ser uma mistura de BBB com o The Voice, que a Globo transmitia até o ano passado. O programa já é um sucesso comercial, com todos os patrocinadores fechados.

Outro motivo do adiamento são as eleições municipais. Para evitar qualquer tipo de propaganda para possíveis candidatos, o evento vai acontecer após o período eleitoral deste ano.

Por fim, a Globo quis dar um espaço entre a realização do Festival LED, outro projeto para ajudar iniciativas beneficentes.

Na grande maioria de suas edições, o Criança Esperança acontece em agosto, salvo raras exceções.

A última edição, em 2023, marcou a volta dos shows ao vivo e foi comanda por Marcos Mion, que deve continuar no comando em 2024.

O ponto alto dessa edição foi a participação inédita da então apresentadora do SBT, Eliana, e o retorno de Xuxa (última participação em 2014) e Angélica (última participação em 2019) ao evento. Elas se apresentaram juntas, unindo seus maiores sucessos.

Eliana assinou com a Globo em julho e estará na edição deste ano. A expectativa fica por uma participação de Renato Aragão, que ficou de fora da edição do ano passado.

*GABRIEL VAQUER/ FOLHAPRESS