Simulador Previdenciário do IPMJP está disponível para servidor em João Pessoa

O Instituto de Previdência do Município de João Pessoa (IPMJP) disponibilizou uma nova ferramenta para que os servidores calculem o tempo que falta para se aposentar.

O Simulador Previdenciário do IPM já está disponível para uso e pode ser acessado tanto pelo portal da Prefeitura de João Pessoa, quanto pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.

A plataforma, que foi desenvolvida pelos técnicos do Instituto, levou dois anos para ficar pronta.

“Era uma preocupação do prefeito Cícero Lucena de que os servidores pudessem se planejar para a aposentadoria. Com as mudanças nas regras da Previdência, muita gente ficou sem saber quando iria se aposentar. Outras chegavam ao IPM para dar entrada no processo, mas ainda não estavam aptas. Então, o Simulador Previdenciário do IPMJP vem justamente atender essa demanda”, explica a superintendente do IPMJP, Caroline Ferreira Agra.

Qualquer servidor da Prefeitura de João Pessoa (efetivo e comissionado) poderá acessar o Simulador Previdenciário do IPMJP e calcular o tempo que falta para se aposentar. Basta preencher alguns dados como: data de nascimento, sexo, admissão, desligamento, tipo de servidor (se geral ou professor) e tempo fictício em dias.

Ao simular, a plataforma mostra a data prevista e a regra mais vantajosa para o servidor se aposentar.

Ou seja, o Simulador Previdenciário do IPMJP é uma ferramenta de planejamento, que vai auxiliar os servidores a terem uma noção sobre o prazo final para a aposentadoria.

“A aposentadoria é um marco na vida de qualquer trabalhador, especialmente para os servidores públicos municipais. Neste contexto, o uso do simulador de aposentadoria se torna uma ferramenta essencial para auxiliar na tomada de decisão e no planejamento dessa fase tão importante, pois permite ao mesmo identificar o melhor momento para sua aposentadoria, quando preencherá os requisitos para aposentadoria e qual a regra que melhor para se aposentar”, destaca Caroline Agra.

Já os servidores efetivos, que são assistidos pelo IPMJP, terão uma vantagem a mais: poderão dar entrada no processo de aposentadoria pelo próprio Simulador Previdenciário do IPMJP.

“Uma vez que esse servidor preencha os requisitos para aposentadoria, ele vai ter a tecnologia a seu favor e abrir o processo de onde quiser. Mas vale ressaltar que a plataforma é um simulador. O sistema não capta licenças, faltas, por exemplo. Então, certos casos devem ser analisados presencialmente”, explica Caroline Agra.

O projeto do Simulador Previdenciário do IPMJP foi desenvolvido 100% dentro da atual gestão. Foram dois anos para que a plataforma ficasse pronta.

O sistema já pode ser acessado pelo portal da Prefeitura de João Pessoa (IPMJP – Simulador da previdência) ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na palma da mão’.