Veneziano reafirma apoio a Bruno: “Eu acredito no seu projeto”

Durante a convenção realizada nesta segunda-feira (5), no Spazzio, que homologou a chapa de Bruno Cunha Lima (União Brasil) e Alcindor Villarim (Podemos) para a corrida eleitoral de 2024, o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB) reafirmou seu apoio ao projeto político de Bruno.

“Eu acredito no seu projeto, sei o quanto você fez e o quanto você preparou Campina Grande para receber muito mais”, declarou Veneziano, destacando a confiança no trabalho e nas realizações de Bruno Cunha Lima.

O senador também enfatizou que fará campanha ao lado de Bruno, mobilizando-se em prol da reeleição. “Nós vamos ganhar as ruas, com essas mesmas manifestações, subir e descer ladeira, como o ‘cabeludo’ fazia em outro tempo. Eu vou estar lado a lado com você”, afirmou Veneziano.

A convenção desta segunda-feira reuniu lideranças políticas da Paraíba, a exemplo do deputado federal Romero Rodrigues (Podemos), o senador Efraim Filho (UB), o ex-senador Cássio Cunha Lima (PSDB) e o presidente da legenda no Estado, deputado Fábio Ramalho.

