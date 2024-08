A Festa das Neves 2024 terminou, neste domingo (4), deixando um gostinho de saudade. O evento, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), começou no sábado (27) e teve nove dias de festa e celebração, encerrando, sob chuva, com shows da banda Caronas do Opala e da cantora Roberta Miranda. Já nesta segunda-feira (5), aniversário da cidade, a programação será na praia do Cabo Branco, com shows das bandas Cavaleiros do Forró e Calcinha Preta.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, afirmou que a Fundação e a Prefeitura de João Pessoa conseguiram, este ano, e já fazem isso há três anos, realizar uma Festa das Neves extremamente importante e significativa para a cidade.

Ele destacou uma programação artística e cultural relevante, com a presença das culturas populares, da literatura de cordel, sobretudo, com artistas, cantores e cantoras de João Pessoa e de nível nacional.

“Todos muito dedicados e fizeram shows belíssimos, desde a abertura, com o padre Reginaldo Manzotti. Caronas do Opala e Roberta Miranda encerraram ontem com um show belíssimo. Muito emocionada, a Roberta, por estar sendo acolhida e recebida em João Pessoa, a sua terra natal. Esse show ganhou uma dimensão memorável para a cidade de João Pessoa, essa acolhida a Roberta Miranda. Quem estava lá viu como foi emocionante”.

Marcus Alves agradeceu a todas as secretarias envolvidas, aos órgãos de segurança pública, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, ao Samu, à Guarda Civil Metropolitana, toda a equipe da Funjope que se dedicou.

“Agradeço à Arquidiocese, na pessoa do monsenhor Robson Bezerra que vem acreditando conosco nesse projeto de uma nova Festa das Neves. E provamos que com esse modelo de realizar a festa na no Parque Solon de Lucena traz mais tranquilidade, segurança e, principalmente, emoção para as famílias de João Pessoa que frequentam a nossa festa, uma festa que vive na memória da cidade. É uma festa que faz parte da nossa história que precisava ter um cuidado mais sério, mais forte, como nós fizemos e estamos fazendo agora nesses últimos 3 anos”, acrescentou.

Artistas – A noite começou com uma apresentação eletrizante de Michael Júnior, cover do cantor Michael Jackson, que fez o público relembrar sucessos do artista. “Para mim, é uma honra me apresentar na Festa das Neves. Eu realizei esse sonho dois anos atrás e foi uma emoção muito grande. Hoje estou muito emocionado por estar aqui novamente e agradeço pela oportunidade”, destacou.

Logo depois, um show contagiante com a banda Caronas do Opala, liderada pela cantora Val Donato, que cantou muito brega, Roberto Carlos, Baltazar, Bartô Galeno, Alípio Martins, entre outras músicas que fizeram aflorar uma memória afetiva no público.

“É sempre uma alegria tocar e cantar na Festa das Neves. Caronas do Opala já é a cara desse evento e não poderia faltar. E hoje, encerrando, na véspera do 5 de agosto, abrindo para a grande Roberta Miranda que é uma referência da Paraíba”, afirmou Val Donato.

Já a cantora Roberta Miranda fechou a noite com chave de ouro, cantando para o público grandes sucessos de sua carreira, entre eles, ‘Vá com Deus’. “A emoção é muito grande, é inenarrável. Hoje estou aqui na Festa das Neves e é maravilhoso estar nesse trabalho, na minha terra natal. Não tem coisa melhor e eu só tenho a agradecer. Cantar na minha cidade é tudo de lindo, tudo de bom”, comemorou.

Público – A última noite da Festa das Neves levou um grande público para o Parque Solon de Lucena e, mesmo sob chuva, a multidão permaneceu em frente ao palco para curtir seus ídolos. Uma delas foi a dona de casa Maria de Lourdes da Cruz, que chegou às 16h para aproveitar ao máximo o evento. “Gostei muito. Já circulei e achei bem interessante, parques, espaço para alimentação e os shows. Achei tudo de bom”, disse.

“A organização da festa está excelente, especialmente a segurança. Um evento muito bacana para crianças, com bastante opções de lazer, a histórica Monga para que as crianças conheçam essa tradição. O espaço foi muito bem aproveitado”, observou o comerciante João Paulo de Souza, pai de William, de 7 anos.

A aposentada Sandra Gomes aprovou o evento. “Amei a festa e gente vê como as crianças se encantam. É muita novidade para elas, muitos brinquedos diferentes. No nosso tempo, era só a canoa e hoje está essa lindeza”, comentou.

Para Isabel Ebraim, também aposentada, o Parque Solon de Lucena ficou ainda mais bonito com a festa. “Eu achei bonito o jeito que fizeram. As pessoas vão rodando toda a Lagoa, vão conhecendo e vendo um pouco de tudo. Muito bem organizado”, destacou.

A estudante Kauane Florêncio ressaltou a segurança da festa. “Tem policiamento e a gente se sente segura. É muito bom vir para uma festa como essa e saber que dá para curtir com tranquilidade”, disse.

Para a dona de casa Elane Alfredo valeu a pena sair de casa com os filhos. “Estou gostando muito. As crianças foram nos brinquedos do parque e estão felizes da vida. Tudo perfeito”, avaliou.

Segurança e Saúde – A Polícia Militar atua, a cada noite, com um efetivo médio de 150 policiais a pé e motorizados. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), também mantém duas equipes, uma ambulância de suporte avançado, uma ambulância básica, mais as motolâncias de apoio.

Integração – O trabalho é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS) e Samu, Meio Ambiente (Semam), Segurança Pública Municipal (Semusb) com a Guarda Municipal, Mobilidade Urbana (Semob), Limpeza Urbana (Emlur), Polícia Militar, Polícia Civil, Samu e Corpo de Bombeiros.

Confira a programação:

Palco Lagoa (a partir das 19h)

05/08 – Palhaço Malukinho / Michael Júnior (cover do Michael Jackson) – palco ao lado do monumento a Pedra do Reino – 17h

Praça da Independência (a partir das 16h)

05/08 – Desfile dos carros antigos

Durante todo o período do evento

– Casa da Pólvora – Coletânea de artistas locais com a curadoria de Augusto Moraes, aberta à visitação diariamente até 26 de agosto, das 9h às 17h.

– Hotel Globo – ‘Por Tuas Ruas’, do artista plástico Davi Queiroz, que pode ser vista de domingo a domingo, das 8h às 17h, até 12 de agosto.

