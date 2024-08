Podcast: aprenda a criar um ambiente de estudos na sua casa

No quadro “Ambientando” do programa Conexão Caturité, a arquiteta Ana Cecília Severo compartilhou dicas para criar um cantinho de estudos perfeito.

Com a chegada do Enem, a organização do espaço de estudo se torna ainda mais importante.

Ana recomendou escolher um local tranquilo e bem iluminado, preferencialmente próximo a uma janela.

Além disso, destacou a importância de móveis ergonômicos, como uma boa mesa e uma cadeira confortável com suporte para as costas.

A iluminação adequada também foi abordada, com a sugestão de utilizar luz natural durante o dia e luminárias de luz branca fria para os períodos noturnos.

Para finalizar, a personalização do espaço com cores que inspiram e itens de conforto, como almofadas e mantas, pode transformar o ambiente em um lugar acolhedor e motivador.

