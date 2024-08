Giro de notícia: o que é destaque no país neste começo de semana

ECONOMIA

Judiciário terá R$ 3,8 bilhões a mais para gastos em 2025. Parte da folga no orçamento deve bancar reajustes salariais de magistrados; limites individuais dos Poderes são corrigidos por inflação mais ganho real de 2,5%.

AMÉRICA LATINA

Lula visita Chile em meio a divergências com Boric sobre Venezuela. Viagem terá encontro com empresários, assinatura de acordos e ‘elefante na sala’ com crise no país vizinho.

GUERRA DA UCRÂNIA.

Expansão da Otan no Pacífico traz caos e turbulência, diz China. Pequim está ‘extremamente preocupada’ com a aliança militar, afirma alto diplomata à Folha de S.Paulo

MUDANÇA CLIMÁTICA

7 entre 10 cidades brasileiras ignoram enchentes no planejamento urbano. Metade dos municípios não possui instrumentos para prevenir desastres climáticos, segundo estudo com dados do IBGE.

ELEIÇÕES 2024

Convenções unem ex-rivais, confirmam rupturas e deixam pendências nas capitais na reta final. Alianças eleitorais unem PT e PSDB em Palmas, tucanos com PDT em Porto Alegre e deixam vice de Ramagem indefinido.

ELEIÇÕES 2024

Bolsonaro avaliza candidaturas de policiais e reforça discurso linha-dura nas capitais. Nomes ligados às forças de segurança serão candidatos a prefeito ou vice-prefeito pelo PL em dez capitais.

MERCADO

China divulga plano para estimular consumo das famílias. Proposta foca em cuidados infantis, atendimento aos idosos e setores de alimentos e bebidas.

ENTREVISTA DA 2ª

Corri anestesiado pela adrenalina da paixão, lembra Joaquim Cruz. Nos 40 anos do ouro nos 800 m em Los Angeles, único do Brasil em provas de pista até hoje, ex-corredor conta como chegou lá.

GRAMMY

Adele interrompe show para assistir à final olímpica de atletismo. Cantora britânica vibra com a vitória de Julien Alfred nos 100 m feminino em Paris.

CELEBRIDADES

João Guilherme assume namoro com Bruna Marquezine: ‘Meu bem’. Filho de Leonardo comemora aniversário da atriz com um vídeo romântico do casal.

RIO DE JANEIRO

Vendedor de sacolé conta 1.000 subidas à Pedra da Gávea, no Rio. Com escaladas, rapel e 20 quilos nas costas, Tony refresca visitantes no topo da trilha e vira cuidador da floresta.

