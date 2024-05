Saiba o que rolou de novidades nesta sexta-feira no ParaibaOnline

Leia as notícias mais acessadas nesta sexta-feira no ParaibaOnline.

Cardeal Dom Sérgio: sempre reconheci o grande valor de Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/18/cardeal-dom-sergio-sempre-reconheci-o-grande-valor-de-campina-grande/

Presidente do Campinense renuncia ao cargo

https://paraibaonline.com.br/esportes/noticias/presidente-do-campinense-renuncia-ao-cargo/

Criança morre em acidente na BR-230

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/05/17/crianca-morre-em-acidente-na-br-230/

Advogado condenado por atropelamento de motoboy consegue soltura

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/05/17/advogado-condenado-por-atropelamento-de-motoboy-consegue-soltura/

Sine Municipal de Campina Grande oferta vagas para curso na área de Telemarketing

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/05/17/sine-municipal-de-campina-grande-oferta-vagas-para-curso-na-area-de-telemarketing/

Deputado paraibano com candidatura ´oculta´ à presidência da Câmara

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/05/17/deputado-paraibano-com-candidatura-oculta-a-presidencia-da-camara/

Tovar alega que seguir Romero não é se afastar dos Cunha Lima

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/05/17/tovar-alega-que-seguir-romero-nao-e-se-afastar-dos-cunha-lima/

Sine-PB disponibiliza vagas de emprego em 12 municípios

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/05/17/sine-pb-disponibiliza-vagas-de-emprego-em-12-municipios/

Tribunal de Rondônia lidera ranking dos salários milionários

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/05/17/tribunal-de-rondonia-lidera-ranking-dos-salarios-milionarios/

Vereador anuncia que cunhado de Romero deixará equipe de Bruno

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/05/17/vereador-anuncia-que-cunhado-de-romero-deixara-equipe-de-bruno/

Presidente do Senado tenta evitar cassação de Sérgio Moro

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/05/17/presidente-do-senado-tenta-evitar-cassacao-de-sergio-moro/

Bispo de Campina Grande percorre milhares de quilômetros por mês

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/17/bispo-de-campina-grande-percorre-milhares-de-quilometros-por-mes/

Ministro do TCU aborda situação do aeroporto de Porto Alegre

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/05/17/ministro-do-tcu-aborda-situacao-do-aeroporto-de-porto-alegre/

Flamengo multa Gabigol um dia após foto com camisa do Corinthians

https://paraibaonline.com.br/esportes/noticias/flamengo-multa-gabigol-um-dia-apos-foto-com-camisa-do-corinthians/

Previsão do tempo: Rio Grande do Sul pode voltar a ter fortes temporais

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/05/17/previsao-do-tempo-rio-grande-do-sul-pode-voltar-a-ter-fortes-temporais/

Presidente do PT: “Cartaxo está inapto para disputar Prefeitura de João Pessoa”

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/05/17/presidente-do-pt-cartaxo-esta-inapto-para-disputar-prefeitura-de-joao-pessoa/

STF: maioria nega Habeas Corpus preventivo a Bolsonaro

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/05/17/stf-maioria-nega-habeas-corpus-preventivo-a-bolsonaro/

Construção de edifícios: Paraíba tem 3,8 mil pequenos negócios na área

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/05/17/construcao-de-edificios-paraiba-tem-38-mil-pequenos-negocios-na-area/

Suspeito de mandar roubar armas de vigilantes é preso em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/05/17/suspeito-de-mandar-roubar-armas-de-vigilantes-e-preso-em-campina-grande/

Cássio chega a acordo e deixa o Corinthians após 12 anos

https://paraibaonline.com.br/esportes/noticias/cassio-chega-a-acordo-e-deixa-o-corinthians-apos-12-anos/

Homem é assassinado e outro fica ferido em bar de Cabedelo

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/05/17/homem-e-assassinado-e-outro-fica-ferido-em-bar-de-cabedelo/

Júri popular condena irmãos por matar e ‘enterrar’ mulher dentro de cama de concreto

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/05/17/juri-popular-condena-irmaos-por-matar-e-enterrar-mulher-dentro-de-cama-de-concreto/

Taxa de desemprego tem menor índice em 10 anos

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/05/17/taxa-de-desemprego-tem-menor-indice-em-10-anos/

IBGE revela taxa de alfabetização no país; veja os dados

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/05/17/ibge-revela-taxa-de-alfabetizacao-no-pais-veja-os-dados/

Investimentos em inovação e manejo mantêm produção leiteira no Sertão da Paraíba

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/05/17/investimentos-em-inovacao-e-manejo-mantem-producao-leiteira-no-sertao-da-paraiba/

São João de Campina Grande: vagas são ampliadas para o Camarote da Acessibilidade

https://paraibaonline.com.br/sao-joao/2024/05/17/sao-joao-de-campina-grande-vagas-sao-ampliadas-no-camarote-da-acessibilidade/

Bispo de Palmares-PE parabeniza Diocese de Campina Grande pelos 75 anos

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/17/bispo-de-palmares-pe-parabeniza-diocese-de-campina-grande-pelos-75-anos/

75 anos da Diocese de Campina Grande: Bispo de Pesqueira-PE destaca aprendizado

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/17/75-anos-da-diocese-de-campina-grande-bispo-de-pesqueira-pe-destaca-aprendizado/

Lei que ´recria´ DPVAT é sancionada com vetos pelo presidente

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/05/17/lei-que-recria-dpvat-e-sancionada-com-vetos-pelo-presidente/

Futebol feminino: Brasil vai sediar Copa do Mundo em 2027

https://paraibaonline.com.br/esportes/noticias/futebol-feminino-brasil-vai-sediar-copa-do-mundo-em-2027/

Campina Grande: Recicla São João pode aumentar volume de resíduos coletados

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/17/campina-grande-recicla-sao-joao-pode-aumentar-volume-de-residuos-coletados/

Supremo suspende lei aprovada na Assembleia da Paraíba

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/05/17/supremo-suspende-lei-aprovada-na-assembleia-da-paraiba/

Novo técnico do Sousa assume mirando três pontos no duelo com Santa Cruz-RN

https://paraibaonline.com.br/esportes/noticias/novo-tecnico-do-sousa-assume-mirando-tres-pontos-no-duelo-com-santa-cruz-rn/

