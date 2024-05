Giro Brasil: saiba o que repercute nesta sexta-feira pelo país

Brasil receberá Copa do Mundo feminina, tragédia no RS expõe apagão de dados sobre chuvas e falhas, China e Rússia anunciam parceria para segurança econômica e energética e outras notícias para começar esta sexta (17).

ESPORTE

Brasil supera candidatura europeia e vai receber Copa do Mundo feminina de 2027. Com vitória brasileira em votação da Fifa, país será o primeiro sul-americano a receber o torneio.

CHUVAS NO SUL

Tragédia mostra apagão de dados sobre chuvas e falhas de operação no RS, apontam especialistas. Pesquisadores dizem que nem todos os rios do estado são monitorados corretamente, o que pode atrasar as ações de retirada.

Nível de água da lagoa dos Patos sobe e enchente atinge mais bairros.

Correios suspendem recebimento de roupas para envio ao Rio Grande do Sul.

Empresa pede que água, itens da cesta básica e de limpeza sejam priorizados.

GOVERNO LULA

Haddad foi excluído do debate sobre demissão de Prates em operação montada por Costa. Ministro da Casa Civil conduziu sucessão da Petrobras discretamente para que Fazenda não interviesse.

TSE

Mendonça é eleito para TSE e elogia ‘firmeza e competência’ de Moraes em turbulências. Eleições para a corte eleitoral obedecem a um rodízio entre os ministros.

SAÚDE

Ministério da Saúde infla equipes sem concurso e esconde lista de contratados. Bolsistas e consultores ocupam setores estratégicos do SUS; ministério promete transparência, mas não dá prazo.

EDUCAÇÃO

Governo Tarcísio remove livro de Djamila Ribeiro de biblioteca virtual escolar. Após ser questionada, Secretaria de Educação recuou e disse que ‘Cartas para Minha Avó’ voltará à plataforma de leitura.

CHINA

Em ‘nova era’, China e Rússia anunciam parceria para segurança econômica e energética. Xi e Putin se reúnem em Pequim e dizem que se concentrarão no ‘apoio mútuo em interesses fundamentais’.

TECNOLOGIA

Celular da Nokia apelidado de ‘tijolão’ volta ao mercado em aniversário de 25 anos. Vendedora licenciada tenta surfar onda de decepção com redes sociais e smartphones, mas venda de ‘celulares burros’ segue em baixa no mundo.

CELEBRIDADES

Tony Ramos passa por cirurgia para retirada de coágulo no cérebro. Ator de 75 anos foi operado no hospital Samaritano, na zona sul do Rio, na tarde desta quinta-feira (16); quadro é estável.

ESPORTE

Narrador Silvio Luiz, ícone dos bordões no futebol, morre aos 89. Precursor do uso do humor como estratégia de narração, comunicador estava internado no Hospital Oswaldo Cruz e teve falência de múltiplos órgãos.

Morre Apolinho, radialista e ex-técnico do Flamengo, aos 87 anos. Comunicador criou a expressão ‘tomar um chocolate’ e morreu em dia de goleada do seu time.

Morre Antero Greco, aos 69, que uniu jornalismo ‘das antigas’ com humor na TV. Com longa carreira em jornal impresso e TV, ele marcou época ao unir informação e humor no comando do SportsCenter ao lado de Paulo Soares, na ESPN.

