O bispo diocesano de Pesqueira-PE, Dom José Luiz, participou nesta quinta-feira (16) da celebração do Jubileu de 75 anos da Diocese de Campina Grande.

Em entrevista à Rádio Caturité FM, Dom José destacou a importância da data para a comunidade católica da região e compartilhou suas experiências vividas na Diocese durante o período em que atuou como padre.

– Nós vivemos em uma sociedade com tantas dificuldades que até queremos perder a esperança, e essa constituição nos ensina a dialogar com o mundo e colocar a nossa fé em Jesus. Esse tempo que a Diocese de Campina Grande está vivendo recupera esse espírito de cuidado com as pessoas. É uma diocese missionária e ao celebrar os 75 anos recupera o seu entusiasmo para seguir a missão – apontou.

O bispo de Pesqueira também ressaltou o papel fundamental da Diocese de Campina Grande em sua formação como sacerdote.

– É uma alegria muito grande retornar à diocese porque aprendi a ser padre, a ser bispo, nesta região. Andei muito por Campina e região convivendo com sofrimentos, dores, com um povo que não tinha água, dificuldades com alimentação, mas era um povo com muita alegria e fé – destacou.

Ouça a entrevista de Dom José Luiz.