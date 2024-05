O presidente do PT na Paraíba, Jackson Macedo, disse em entrevista concedida à imprensa nesta sexta-feira (17), que mesmo que o partido opte pela candidatura própria, o deputado Luciano Cartaxo ficará fora da disputa para prefeito de João Pessoa, porque abriu mão de participar do processo de escolha interna do partido, desrespeitando a legenda.

“Ele entrou no jogo de futebol sabendo a regra, mas disse que não entrava na disputa, então ele está inapto por isso, até porque ele renunciou publicamente, além de não ter autorizado a colocação do nome dele na pesquisa que seria feita pela direção nacional. Ele saiu complementarmente da disputa”, advertiu.

Para Macedo, quando se coloca a história política de Cida Ramos e de Luciano Cartaxo, a história da deputada tem mais peso e a credencia para ser a candidata do PT, se a decisão for por candidatura própria.

“É o melhor nome que o PT tem para essa disputa, por isso que ela conseguiu juntar o apoio de 90% dos agrupamentos do partido. E Cartaxo sustenta que vai ser o candidato por uma canetada e usa o argumento que na pesquisa quantitativa está melhor que Cida na disputa”, ressaltou Macedo.

Ele lembrou que o mesmo caso aconteceu em Fortaleza, que tinha dois candidatos, a favorita, Luizianne Lins perdeu nas prévias para o deputado Evandro Leitão (atual presidente da Assembleia Legislativa), mas aceitou o resultado e apoiou o colega, coisa que acha que não acontecerá em João Pessoa, caso Cida Ramos ganhe.

“Quem aceita o resultado faz uma demonstração clara de um espírito partidário. É assim que se comporta um militante do PT”, declarou.