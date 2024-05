Cardeal Dom Sérgio: sempre reconheci o grande valor de Campina Grande

O cardeal primaz do Brasil, Dom Sérgio da Rocha, está em Campina Grande participando das festividades alusivas aos 75 anos (Jubileu de Diamante) da diocese local.

Na noite desta sexta-feira, ele proferiu palestra no Seminário Diocesano do bairro do Alto Branco.

Na tarde deste sábado, ele preside, ao lado do bispo Dom Dulcênio Fontes de Matos, a missa solene que encerrará a programação festiva iniciada no ano passado.

Dom Sérgio falou sobre o marco histórico da Diocese de Campina Grande.

Assista aqui

*vídeo: ParaibaOnline