Sine Municipal de Campina Grande oferta vagas para curso na área de Telemarketing

Os jovens entre 18 e 23 anos, que se interessarem no curso deverão se inscrever de forma presencial, munidos de currículo atualizado, RG, CPF e comprovante de residência, nos dias 20 e 21 de Maio de 2024, das 10h às 12h e das 14h às 16h.

O curso ocorrerá no dia 22 de Maio, sendo a primeira turma com 50 pessoas pela manhã, e a segunda também com 50 pessoas no turno da tarde. O objetivo do curso é capacitar jovens para a entrada no mercado de trabalho.

O jovens que participarem do curso terão oportunidade de participar de um processo seletivo para uma empresa de telemarketing.

O Sine Municipal está localizado na Av. Santa Clara, s/n, das 7h às 17h de segunda a quinta-feira e das 7h às 13h na sexta-feira.