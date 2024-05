Homem é assassinado e outro fica ferido em bar de Cabedelo

Na noite desta quinta-feira (16), um homem foi morto e outro ficou ferido em um ataque a tiros em um bar no bairro de Salinas de Ribamar, em Cabedelo, Região Metropolitana de João Pessoa. O crime ocorreu por volta das 20h, quando os criminosos chegaram ao local e abriram fogo contra as vítimas.

Nailson Paulino dos Santos, de 30 anos, foi atingido por seis tiros e morreu no local antes de receber socorro. A outra vítima, um homem de 26 anos, foi socorrida e levada às pressas para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde permanece internado.

A motivação do crime ainda é desconhecida. A Polícia Civil da Paraíba, através da Delegacia de Homicídios, está investigando o caso e busca identificar os autores do homicídio e da tentativa de homicídio.

De acordo com as autoridades, as vítimas estavam no bar consumindo bebidas alcoólicas quando foram surpreendidas pelos atiradores.

Até o momento, nenhuma prisão foi efetuada, e a polícia está trabalhando para reunir mais informações que possam levar aos responsáveis pelo ataque. Testemunhas estão sendo ouvidas, e imagens de câmeras de segurança nas proximidades do local do crime estão sendo analisadas.