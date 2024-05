O bispo emérito de Palmares-PE, Dom Genival Saraiva, celebrou o Jubileu de 75 anos da Diocese de Campina Grande nesta quinta-feira, 16.

Em entrevista repercutida na Rádio Caturité FM, Dom Genival exaltou a importância da diocese para a comunidade católica da região e parabenizou a todos os fiéis pelos 75 anos de fé e compromisso.

– O jubileu é sempre uma alegria comunitária do povo de Deus e nesse caso, do povo de Deus da Diocese de Campina Grande”, afirmou Dom Genival. “Aqui exerci meu ministério por 35 anos e por isso vivo esse jubileu com o coração, com a consciência, com a gratidão, com a felicidade e peço a Deus que continue abençoando essa igreja viva, presente, servidora – salientou.

Ouça a entrevista completa.