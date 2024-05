A festa junina mais tradicional do Brasil, O Maior São João do Mundo, em Campina Grande, vai promover novamente o Camarote da Acessibilidade, voltado a pessoas com deficiência.

A iniciativa, idealizada pela Prefeitura Municipal, garante que pessoas com deficiência física, auditiva, intelectual e autistas possam aproveitar ao máximo os shows e apresentações do evento.

Em entrevista à Rádio Caturité FM nesta sexta-feira (17), a coordenadora da Pessoa com Deficiência, Edna Silva, destacou a importância do Camarote da Acessibilidade e falou sobre a ampliação de vagas neste ano.

– A gente vai aumentar o número de pessoas com deficiência no Camarote da Acessibilidade. O ano passado tivemos 1.142 inscrições e 600 pessoas foram contempladas. Este ano vamos ter 900 pessoas com deficiência mais os seus acompanhantes, ou seja, 1.800 pessoas contempladas no Camarote da Acessibilidade em todos os shows, com a mesma infraestrutura, cuidado, equipe para acompanhar da chegada ao Parque do Povo à saída. Por noite serão garantidas 60 vagas, sendo 30 para as pessoas com deficiência e 30 para seus acompanhantes. O link para a inscrição será disponibilizado nas redes sociais da coordenação PCD/CG e da própria prefeitura. O processo de seleção será feito de forma cronológica, por ordem de inscrição – declarou.

