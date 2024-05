Ministro do TCU aborda situação do aeroporto de Porto Alegre

Em entrevista dada ao canal de notícias Globonews, o ministro (paraibano) do Tribunal de Contas da União, Vital do Rêgo Filho, informou que o TCU avalia a adoção de um reequilíbrio financeiro no contrato de concessão do aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre (RS), em função da catástrofe ocorrida no Rio Grande do Sul.

O referido aeroporto tem como concessionária a empresa alemã Fraport.

“(Vamos trabalhar) junto com a Secretaria Nacional e o Ministério de Portos e Aeroportos para viabilizar um reequilíbrio econômico e financeiro para essa concessão (…) O local precisa de uma ação imediata”, acentuou Vital.

Após ressaltar que existe “toda uma serra gaúcha que precisa do local para desenvolver o turismo já consagrado no Brasil”, o ministro do TCU observou que o aeroporto da capital do RS está com muita água e lama.

“Há uma expectativa de dois meses, três meses, de a água abaixar, (mas) é algo muito incerto. Ninguém sabe como ficará aquela pista depois da água abaixar”, emendou Vital.

*notas repercutidas na coluna Aparte, escrita pelo jornalista Arimatéa Souza.

