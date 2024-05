Na noite desta quarta-feira (15), um homem de 27 anos foi preso no bairro Monte Santo, em Campina Grande, suspeito de ser o mandante de cinco roubos de armas de vigilantes de empresas de segurança que prestam serviço em escolas estaduais e hospitais públicos. Os crimes ocorreram nos últimos 30 dias.

Segundo a Polícia Civil, os roubos ocorreram na Escola Estadual do José Pinheiro, no dia 22 de abril; na Escola Estadual do Ligeiro, no dia 29 de abril; no Hospital da Criança e no Hospital Dr. Edgley, no dia 8 de maio; e na Escola São Sebastião, na última terça-feira (14).

Em todos os casos, os criminosos invadiram as instituições, renderam os vigilantes e roubaram suas armas de fogo e munições.

O suspeito, que já cumpre pena por tráfico de drogas e porte de armas em regime semiaberto, foi detido antes de chegar ao albergue. Ele foi autuado em flagrante por roubo, posse irregular de arma de fogo e descumprimento de medida protetiva.

Durante a prisão, a polícia apreendeu com ele um revólver calibre 38 e seis munições.

De acordo com a delegada Elizabeth Beckman, a identificação do suspeito foi possível graças ao trabalho conjunto das equipes de investigação e do setor de inteligência da polícia. No entanto, o suspeito nega todas as acusações.

As autoridades continuam investigando o caso para identificar e prender outros possíveis envolvidos nos crimes. A delegada ressaltou a importância da colaboração da comunidade e destacou que informações adicionais podem ajudar a esclarecer o esquema criminoso.