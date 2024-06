Confira o que foi destaque nesta sexta-feira no ParaibaOnline

Eis as notícias mais lidas nesta 6ª feira no noticiário do ParaibaOnline.

Tradição em Pano e Palha: a magia das bonecas artesanais

https://paraibaonline.com.br/sao-joao/2024/06/21/tradicao-em-pano-e-palha-a-magia-das-bonecas-artesanais/

Professores de quase 30 universidades decidem pelo fim da greve

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2024/06/22/professores-de-quase-30-universidades-decidem-pelo-fim-da-greve/

Decisão do Supremo deverá alterar a composição da Câmara Federal

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/06/22/decisao-do-supremo-devera-alterar-a-composicao-da-camara-federal/

SUS terá medicamento para demência associada ao Parkinson

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/06/21/sus-tera-medicamento-para-demencia-associada-ao-parkinson/

Primeira noite de shows de São João move multidão em João Pes

https://paraibaonline.com.br/sao-joao/2024/06/21/primeira-noite-de-shows-de-sao-joao-move-multidao-em-joao-pessoa/

Elba Ramalho conta sobre trajetória e preparação para shows

https://paraibaonline.com.br/sao-joao/2024/06/21/elba-ramalho-conta-sobre-trajetoria-e-preparacao-para-shows/

MPPB ajuíza ações contra ‘servidores fantasmas’, vereadores e secretário

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/06/21/mppb-ajuiza-acoes-contra-servidores-fantasmas-vereadores-e-secretario/

Mais de 500 vagas de emprego em 10 municípios paraibanos

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/06/21/mais-de-500-vagas-de-emprego-em-10-municipios-paraibanos/

São João: Paraíba alcança taxa de ocupação hoteleira de 85%

https://paraibaonline.com.br/sao-joao/2024/06/21/sao-joao-paraiba-alcanca-taxa-de-ocupacao-hoteleira-de-85/

Presidente nacional da federação reafirma candidatura de Inácio Falcão

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/06/21/presidente-nacional-da-federacao-reafirma-candidatura-de-inacio-falcao/

Juiz da Infância de Campina Grande recebe ‘Prêmio Adoção Tardia” no Senado

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/06/21/juiz-da-infancia-de-campina-grande-recebe-premio-adocao-tardia-no-senado/

Prefeito de Santa Luzia se irrita com falha de som em abertura do São João

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/06/21/prefeito-de-santa-luzia-se-irrita-com-falha-de-som-em-abertura-do-sao-joao/

Presidente do Campinense traça metas e mira ex-técnico do Treze

https://paraibaonline.com.br/esportes/noticias/presidente-do-campinense-traca-metas-e-mira-ex-tecnico-do-treze/

Artesã produz em Campina Grande peças de renda das mais valorizadas no país

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/06/21/artesa-produz-em-campina-grande-pecas-de-renda-das-mais-valorizadas-no-pais/

Saiba quais são as contratações mais caras do Palmeiras

https://paraibaonline.com.br/esportes/noticias/saiba-quais-sao-as-contratacoes-mais-caras-do-palmeiras/

Seleção: Dorival Junior projeta uma Copa América “especial”

https://paraibaonline.com.br/esportes/noticias/selecao-dorival-junior-projeta-uma-copa-america-especial/

Detran promove novo leilão com 300 veículos na Paraíba

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/06/21/detran-promove-novo-leilao-com-300-veiculos-na-paraiba/

Monteiro celebra tradição e renovação na abertura do São João

https://paraibaonline.com.br/sao-joao/2024/06/21/monteiro-celebra-tradicao-e-renovacao-na-abertura-do-sao-joao/

Podcast: Carlos César conta a sua trajetória como músico e empresário

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/06/21/podcast-carlos-cesar-conta-a-sua-trajetoria-como-musico-e-empresario/

Religião, cultura e fé: A presença evangélica no São João de Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/sao-joao/2024/06/21/religiao-cultura-e-fe-a-presenca-evangelica-no-sao-joao-de-campina-grande/

São João de Campina Grande: Léo Santana se apresenta com chuva

https://paraibaonline.com.br/sao-joao/2024/06/21/sao-joao-de-campina-grande-leo-santana-se-apresenta-com-chuva/

Na chegada ao Senado, empresário paraibano destaca o setor de turismo

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/06/21/na-chegada-ao-senado-empresario-paraibano-destaca-o-setor-de-turismo/

Motociclista colide moto contra caminhão em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/06/21/motociclista-colide-moto-contra-caminhao-em-campina-grande/

Operação da Lei Seca é intensificada em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/sao-joao/2024/06/21/operacao-da-lei-seca-e-intensificada-em-joao-pessoa/

Presidente Lula pede para mulher “parar de ter filho”

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/06/21/presidente-lula-pede-para-mulher-parar-de-ter-filho/

Podcast: Imbu ou umbu? Saiba qual a maneira correta de falar e escrever

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2024/06/21/podcast-imbu-ou-umbu-saiba-qual-a-maneira-correta-de-falar-e-escrever/

“O bê-á-bá da economia”: professor explica as razões do Copom para manter a Selic

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/06/21/o-be-a-ba-da-economia-professor-explica-as-razoes-do-copom-para-manter-a-selic/

