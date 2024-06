O prefeito do município de Santa Luzia, José Alexandre de Araújo (MDB), mais conhecido por Zezé e pai do deputado estadual Alexandre de Araújo, se irritou com sistema de som, que falhou na hora em que foi fazer a solenidade de abertura dos festejos juninos da cidade.

Zezé teve que trocar três vezes de microfone e não conseguia concluir o raciocínio do discurso por conta do som picotado, isso o deixou irritado ele terminou por ameaçar a não pagar o cachê cheio ao dono do equipamento pelo serviço prestado.

“Eu não vou pagar dez por cento se esse som não melhorar. Quem me conhece sabe que eu sou bom pagador, eu honro meus compromissos. Agora eu quero respeito com o som e com o São João de Santa Luzia. Ou melhora esse som ou eu não pago o cachê cheio. Pode ter a certeza e dê o que der. Pode dá macaco, eu não pago cheio esse som. Ou ajeita esse som ou eu não pago. É brincadeira, uma coisa dessa meu irmão”, bradou o prefeito.

Siga o nosso Instagram @paraiba_online