Saiba o que repercute nesta sexta-feira pelo Brasil

Datafolha mostra que 66% dos brasileiros são contra o PL Antiaborto por Estupro, Argentina se torna refúgio para brasileiras interromperem gravidez, Lula questiona autonomia do Banco Central e outras notícias para começar esta sexta-feira (21).

DATAFOLHA

2 em cada 3 brasileiros são contra o PL Antiaborto por Estupro, diz Datafolha. Mais da metade dos evangélicos discorda do veto ao procedimento após a 22ª de gestação em caso de violência sexual.

ABORTO

Argentina se torna refúgio para brasileiras que querem abortar. Mulheres viajam por terra e por ar a cidades como Rosário para interromper gravidez no país que legalizou prática em 2020.

DROGAS

Toffoli abre nova divergência sobre porte de maconha, e julgamento continua na terça (25). Placar no STF segue 5 a 3 pela descriminalização; faltam votos de Fux e Cármen Lúcia.

GOVERNO LULA

Lula questiona autonomia do BC um dia após Copom interromper queda de juros. ‘Meirelles tinha autonomia comigo tanto quanto tem esse rapaz de hoje’, afirma presidente em entrevista no Ceará.

FORÇAS ARMADAS

Defesa aciona chefes das Forças Armadas para se antecipar a cortes em previdência de militares. Ministério vê mudanças como inevitáveis, mas tenta conter eventuais reduções em benefícios.

ELEIÇÕES 2024

Nunes chega ao ‘Dia D’ de vice com aliados em crise, tutela de Tarcísio e Bolsonaro irredutível. Indicação do ex-Rota Mello Araújo para o posto gera insatisfação no entorno do prefeito.

ELEIÇÕES EUA

Biden usa Copa América com Messi e Vini Jr. nos EUA para conquistar voto latino. À Folha de S.Paulo, diretora de campanha do democrata diz que cultura em torno do futebol está crescendo rápido no país.

ELEIÇÕES NA VENEZUELA

Maduro promete respeitar resultado da eleição em arranjo que não inclui principal opositor. A um mês do pleito, ditador diz que país precisa acabar com conspirações; principal adversário não endossa documento.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Governo quer começar revisão de benefícios em julho e prevê economizar R$ 20 bi em 2025. Benefícios por incapacidade, BPC e famílias unipessoais do Bolsa Família estão no foco do Executivo.

ELEIÇÕES 2024

Paes vê pressão conjunta de aliados de Lula pela vice e se alia a bolsonarista que pede veto ao PT;. Otoni de Paula declara apoio sob condição de barrar petistas na vaga; PT se junta a PDT, PV, PC do B e PV contra chapa ‘puro-sangue’.

CRACOLÂNDIA

Estado e prefeitura instalam grades na cracolândia e delimitam espaço de usuários em rua. Chamado de ‘Corredor da Saúde’, espaço libera faixa para veículos e agentes de saúde em via no centro de SP.

VIOLÊNCIA

Estudante é roubado dentro de estação do metrô de SP e obrigado a fazer Pix de R$ 500. Crime ocorreu no Paraíso, e violência na região tem alterado rotina de escolas e hospitais; OUTRO LADO: Metrô diz reforçar segurança, e SSP diz que caso é investigado.

MERCADO DE TRABALHO

Empresas dos EUA tentam flagrar funcionários que fingem trabalhar durante home office. Alguns trabalhadores tentam parecer ativos no expediente mesmo que estejam envolvidos em outras atividades.

CHRYSTIAN (1956 – 2024)

Morre Chrystian, cantor sertanejo que fez dupla com Ralf, aos 67 anos. Voz marcante do cancioneiro do Brasil, ele passava por tratamento para enfrentar problemas renais e cardíacos.

JUSTIÇA

Sikêra Jr reverte decisão e Justiça manda Neto pagar indenização por ofensas na Band. Caso foi julgado em segunda instância nesta quarta (19), no TJ-AM, e cabe recurso.

*Folhapress

