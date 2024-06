São João de Campina Grande: Léo Santana se apresenta com chuva

Na última quarta-feira, 19 de junho, o São João de Campina Grande teve mais uma noite memorável de shows. Apesar da chuva, o público não deixou de comparecer ao Parque do Povo. Felipe Rossi abriu a noite de shows com muita animação.

Em seguida, foi a vez de Wallas Arrais subir no palco do Maior São João do Mundo. Com um repertório diverso, ele animou o público, mesmo sob chuva.

Para encerrar a noite, Léo Santana (foto), o GG da Bahia, deu um espetáculo no palco, levando os presentes ao delírio com seus sucessos e sua energia contagiante.

O show atrasou cerca de 30 minutos devido às fortes chuvas, que forçaram o desvio do voo do cantor para o aeroporto de João Pessoa por falta de condições de pouso no aeroporto João Suassuna. O resto do trajeto foi feito por carro até Campina Grande.

Mas Léo Santana não desanimou e declarou: “Quando eu acho que o São João anterior foi incrível, vem a data de hoje que superou todas as edições que já participei.”

Show cancelado

Thiago Freitas, que seria o segundo a se apresentar ontem, teve seu show cancelado. A produção do evento emitiu a seguinte nota: “Por questões de horários das apresentações marcadas para a noite de hoje, dia 19 de junho, no palco principal do Parque do Povo, o artista Thiago Freitas não irá se apresentar.”

Thiago veio a público nas suas redes sociais para informar que não foi comunicado pela equipe que seu show havia sido cancelado.

“Para mim, meu show estava tudo certo para 22h, não tinha esse negócio de 20h. Posso mostrar o contrato para vocês aqui. Peço perdão à galera que está recebendo essas informações, porque eu não estou entendendo até agora. Estava muito feliz e estou aqui sem acreditar no que está acontecendo. Isso para mim é a realização de um sonho, era a realização de um sonho de cantar no Maior São João do Mundo aqui em Campina Grande”, disse.

Após o cancelamento, a notícia se espalhou nas redes e teve repercussão nas redes sociais do cantor e em postagens que criticaram a organização do evento e a falta de informações sobre o que realmente ocasionou o cancelamento.

O cantor estava desde o dia 18 em Campina Grande concedendo entrevistas a emissoras de rádio, TV e portais de notícia, e estava com equipe própria para gravar sua participação pela primeira vez no São João de Campina.

*Repórter Junino – Reportagem: Samara Vicente/ Fotografia: Emily Piano/ Edição: Gabryele Martins

