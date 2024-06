Elba Ramalho conta sobre trajetória e preparação para shows

No São João de João Pessoa, a cantora Elba Ramalho, com mais de 40 anos de carreira, se apresentou e contou sobre sua trajetória, a preparação para os shows e seu novo CD.

Pouco antes de sua apresentação, Elba compartilhou sobre seu processo criativo e a emoção de estar no palco.

Elba revelou que, apesar de sua vasta experiência, ainda sente uma certa ansiedade antes de cada show.

“Dá uma ansiedade por rever os amigos, rever a família e ter que fazer aquilo tudo. É uma responsabilidade,” comentou.

Para se preparar, Elba enfatiza a importância da oração e do cuidado com a voz.

“Rezo o tempo todo e preparo a voz com o técnico profissional para esquentar, colocando minha voz nos tons que vou cantar.”

Com uma discografia extensa, Elba admitiu a dificuldade de escolher as músicas para os shows.

Ela conta com a ajuda de seus músicos e valoriza a capacidade de improvisação.

“Essa capacidade de improvisação que eu acho que todo artista tem que ter é o que faz ficar mais emocionante no show.”

Elba falou sobre seu novo CD, “Isso Quer Dizer Amor,” que homenageia Milton Nascimento.

O álbum conta com participações especiais de Juliette, Alceu Valença, Zé Ramalho e Wilson Sideral.

Sobre Juliette, Elba disse: “Eu acredito que ela é uma artista paraibana que precisa ser valorizada, e acho que a voz dela é linda, tem uma sombra bonita.” Elba também destacou a afinidade e cumplicidade com Zé Ramalho e a paixão pela música mineira ao falar sobre a colaboração com Wilson Sideral.

Cada colaboração no novo CD tem um significado especial para Elba. “A Juliette traz uma conexão com as raízes paraibanas, enquanto Zé Ramalho representa uma parceria de longa data como compositor. Wilson Sideral foi uma indicação da Roberta Sá, e sua participação foi uma celebração da música mineira.”

*com informações da TV Cabo Branco.

