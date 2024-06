A presidente nacional do PC do B e da Federação ( PT/PC do B e PV) Luciana Santos, vem a Campina Grande neste sábado (22) para cumprir uma agenda política, ao lado do deputado estadual e pré-candidato a prefeito Inácio Falcão, e lideranças dos partidos que integram a federação Brasil da Esperança.

A visita da dirigente partidária será uma oportunidade de reafirmar, que a legenda terá candidatura majoritária na Rainha da Borborema, e esse nome será o de Inácio.

Na agenda estão previstos encontros com lideranças de movimentos sociais e sindicais, uma visita à Vila Sítio São João, no bairro Dinamérica, e coletiva de imprensa no Hotel Slaviero, no bairro da Vila Cabral de Santa Teresinha, às 10h30. No período noturno, a presidente do PC do B visitará o Parque do Povo.

Luciana Santos, que vem a Campina Grande por convite da direção municipal do PC do B e dos representantes da federação Brasil da Esperança, em seu gesto, reafirmar o potencial eleitoral de Inácio Falcão. A direção nacional do PC do B já anunciou a construção da chapa majoritária na cidade como uma das prioridades do partido.

Inácio Falcão não esconde a sua alegria em receber a dirigente nacional de seu partido. “Luciana é uma camarada que compreende, e faz uma leitura bastante minuciosa do cenário político atual de Campina Grande. Teremos a oportunidade de mostrá-la os principais cenários das nossas festividades juninas, e entender o potencial de desenvolvimento da terra do Maior São João do Mundo”, disse o deputado