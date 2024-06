Monteiro celebra tradição e renovação na abertura do São João

Em uma noite repleta de emoção e tradição, Monteiro deu início na quarta-feira, 19, ao seu tão aguardado São João com um retorno marcante: Flávio José. O grande ícone da música nordestina, subiu ao palco de sua cidade natal para encantar o público mais uma vez. Na abertura, a talentosa Lara Amélia, sua filha, também se apresentou.

O encerramento se deu com os filhos de Dejinha, que abrilhantaram a festa, promovendo uma celebração inesquecível.

A festividade se estenderá por mais 5 dias, incluindo as aguardadas noites de forró pé de serra no sítio São Francisco, mantendo viva a tradição e a alegria do São João.

Efigênia Neves, 18, esteve na abertura do evento e, com brilho nos olhos, enfatizou a necessidade de se preservar a regionalidade e dar voz aos artistas locais.

“É emocionante ter uma abertura de São João enaltecendo os artistas da nossa terra, valorizando a nossa cultura”, expressou.

Sua animação e entusiasmo refletem o sentimento compartilhado por muitos, evidenciando a expectativa positiva para os próximos dias de festa.

“Estou muito animada e com certeza marcarei presença em outros dias. A programação está boa”, enfatizou.

O cantor Flávio José estava visivelmente emocionado por fazer parte da programação deste ano e por retornar ao palco de sua cidade natal. Ele compartilhou sua gratidão e animação, destacando a importância deste momento para ele, e mais ainda, para a comunidade.

Com mais cinco dias de comemoração no palco principal, a expectativa é que o São João de Monteiro continue a encher de encanto e emoção o coração de todos os presentes.

*Repórter Junino – Reportagem: Sophia Oliveira/ Fotografia: Sophia Oliveira/ Edição: Joana Elen

