Veridiana dos Santos, artesã do Chalé 4 na Vila do Artesão, compartilha sua apaixonante jornada com a renda Renascença, uma técnica artesanal de origem italiana que se tornou símbolo de sofisticação e história no Brasil. A técnica chegou ao país pelas mãos de freiras francesas e se espalhou, ganhando destaque e se tornando uma das rendas mais valorizadas no cenário nacional.

“Os trajes masculinos da época do Rei da França Henrique II usavam muito a renda Renascença, especialmente no colarinho, para ocultar uma cicatriz no pescoço”, conta Veridiana.

Ela relembra seu primeiro contato com a renda em uma feira de artesanato, onde viu de perto o trabalho que até então conhecia apenas por meio de televisão e revistas. Esse encontro foi decisivo para sua paixão pela arte.

Determinação e desejo de aprender levaram Veridiana a formar um grupo com outras interessadas na renda Renascença.

“Um dia, uma colega que se mudou para a mesma área que eu morava, sabia fazer a renda. Formamos um grupo de 20 pessoas, mas apenas eu continuei. Todas aprenderam, mas nenhuma levou adiante. Hoje, me realizo fazendo renda. Quando me sento para trabalhar, esqueço de todos os problemas e dificuldades. Cada peça é feita com muito amor e dedicação”, afirma.

Na Vila do Artesão, Veridiana encontrou o ambiente ideal para ensinar e compartilhar seu conhecimento. Ela oferece cursos e trabalha junto com algumas alunas, destacando a complexidade e a paciência necessárias para dominar a técnica.

“É um trabalho minucioso e demorado, mas feito com muita dedicação e amor. Graças a Deus, tenho a oportunidade de mostrar e vender nossas peças aqui na Vila, algo que não seria possível se eu estivesse em casa”, comenta.

A Vila do Artesão, além de ser um espaço de exposição e comercialização, proporciona a Veridiana uma plataforma para manter viva a tradição da renda Renascença.

“Sou muito grata por estar aqui e por ter encontrado essa colega que nos ensinou. Com a graça de Deus, continuo a compartilhar essa bela arte”, finaliza.

