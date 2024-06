Operação da Lei Seca é intensificada em João Pessoa

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) está atuando na Operação Lei Seca em apoio aos agentes de trânsito do Detran-PB e Polícia Militar (BPTran), para fiscalizar, coibir e punir a mistura de álcool e direção, principalmente neste período de festas juninas.

As operações estão intensificadas e acontecem de maneira itinerante, durante a noite e madrugada, onde os agentes das forças de segurança integradas abordam os condutores, pedindo a apresentação do documento do veículo (CRLV) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor, para verificar regularidades, e fazendo o teste do etilômetro no condutor do veículo, para assegurar que não esteja dirigindo sob efeito de álcool, com riscos à segurança viária.

O superintendente de Mobilidade Urbana de João Pessoa, Expedito Leite Filho, destacou a importância das operações.

“Estamos trabalhando integrados para garantir um trânsito seguro e humanizado para a população, fiscalizando e, punindo, àqueles que não valorizam a própria vida e, principalmente, a vida alheia, por isso intensificamos as operações e recomendamos que evitem dirigir alcoolizado, pois seremos rigorosos”, reforçou.