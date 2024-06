“É com orgulho que venho compartilhar os vastos potenciais econômicos da minha querida Paraíba, estado que se destaca pela resiliência e capacidade de crescimento”.

Foi assim o discurso de posse do empresário André Amaral (União Brasil) como senador pela Paraíba, substituindo ao titular Efraim Morais (UB) ao longo dos próximos quatro meses.

Amaral destacou que “o setor de turismo é uma das joias da nossa economia, onde, além do turismo de negócios, as praias são verdadeiros refúgios para os amantes do sol e do mar”, discursou André em sua posse.

Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

