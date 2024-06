Primeira noite de shows de São João move multidão em João Pessoa

A primeira noite do São João Multicultural de João Pessoa no Parque Solon de Lucena, nesta quinta-feira (20), foi um sucesso de público.

As pessoas saíram de casa para ver de perto seus ídolos em shows gratuitos promovidos pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope). Passaram pelo palco a cantora Elba Ramalho, Banda Encantu’s, Jammes Sousa e Ranniery Gomes.

As apresentações, que começam sempre às 19h, seguem até a segunda-feira (24), Dia de São João.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, avaliou que a primeira noite do São João Multicultural foi realmente de celebração, destacando que foram quatro belíssimos shows de Elba, Ramalho, Ranniery Gomes, Jammes Sousa e Banda Encantu’s.

Por isso, segundo ele, só há motivos para celebrar. “Comemoramos o resultado dessa nossa primeira noite com a certeza de que nós estamos no caminho correto de fortalecimento do nosso projeto de São João. João Pessoa tem São João, um São João forte, potente. Isso ficou muito claro ontem. O São João, inclusive, trabalha na perspectiva de valorização do forró que é a base de toda festa junina do Nordeste”, acrescentou.

Público – O público chegou cedo ao Parque Solon de Lucena para garantir um bom lugar e ver de perto seus artistas favoritos.

A comerciante Ana Maria Balbino da Silva estava empolgada com o evento e agradeceu pelos nomes escolhidos para a festa.

“Eu não troco minha João Pessoa por nenhuma outra cidade, um lugar muito bonito e aconchegante. Estou aqui hoje para ver os shows, principalmente o de Elba Ramalho. A Prefeitura e a Funjope estão de parabéns por trazê-la. É o forró raiz. Somos nordestinos, gostamos de forró e é uma tradição que corre em nossas veias. Elba traz essa nordestinidade e faz a gente se alegrar, se emocionar. Nosso prefeito está de parabéns. Tiro o chapéu para ele”, elogiou.

A gerente administrativa Vaneska Lima também aprovou o evento. “Eu gostei de todos os cantores que vieram, cantando forró das antigas e fazendo um resgate da nossa cultura. É esse tipo de forró que eu gosto de escutar. Além disso, queria destacar que a estrutura está muito boa. Um evento excelente”, pontuou.

A estudante Bianca Cecília Borges aprovou o São João Multicultural de João Pessoa. “Eu acho uma iniciativa ótima, traz as bandas que a população gosta. Estou curtindo muito”, declarou.

Para Maria Natividade Gonçalves, também estudante, os shows foram muito bem escolhidos. “O evento está bem interessante, um São João com as bandas que nós gostamos, tudo muito bem organizado. E uma coisa importante que observei é a questão da segurança. Me sinto bem segura aqui”, afirmou.

Artistas – Além do público, os artistas também comemoraram a participação no São João Multicultural de João Pessoa. O cantor Jammes Sousa foi o primeiro a se apresentar e, logo depois do show, ressaltou a alegria de estar no evento.

“Estou muito feliz, realizado, foi maravilhoso. Estou em êxtase ainda da festa. A galera cantando todas as músicas, curtindo. Não queria acabar o show, mas tem horário”, brincou.

Em seguida, subiu ao palco a Banda Encantu’s, que fez o público vibrar. “Está linda demais a festa, muita gente. É uma honra estarmos aqui e só temos a agradecer o carinho maravilhoso de vocês”, resumiram os integrantes.

A cantora Elba Ramalho fez um show bem junino e ressaltou a alegria de estar em João Pessoa. “É um prazer enorme voltar para minha terra e para essa festa que, para mim, é de extrema importância. Minha música tem tudo a ver com ela e ela tem tudo a ver com a minha música”, afirmou.

Já o cantor Ranniery Gomes fechou a primeira noite do São João Multicultural com um show contagiante. “É uma honra estar aqui na abertura, principalmente dividindo o palco com grandes nomes da música, e todos paraibanos. Uma festa linda”, disse.

Segurança – O público que foi ao Parque da Lagoa nesta quinta-feira (20) contou com um forte esquema de segurança. Somente no policiamento a pé do 1º Batalhão de Polícia Militar foram mais de 50 homens.

Esse trabalho teve o apoio da Guarda Municipal, policiamento de trânsito e policiamento montado, sem contar com a Força Regional da Polícia Militar, conforme explicou a aspirante Beatriz Tavares, que coordenou o policiamento a pé.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) atua em diversas frentes, uma delas é a Operação Zero Álcool para evitar que os condutores dirijam sob efeito de bebida alcoólica. “Queremos combater esse tipo de prática e trazer paz ao trânsito”.

Somente na Lagoa, são 50 integrantes do BPTran, declarou o capitão José Rusemberg Tavares da Silva.

Por sua vez, a Guarda Municipal de João Pessoa também reforçou as equipes. “Estamos com cerca de 100 homens por dia que vão estar até segunda-feira (24) prontos para somar no que a estrutura pedir”, declarou o comandante Vítor Almeida.

O Samu contou com uma unidade de suporte básico, outra de suporte avançado e duas equipes de motolância. Ao todo, são dez profissionais atuando, conforme o coordenador da equipe, Vinícius Lemos.

Comerciantes – Para os comerciantes, o movimento da primeira noite foi positivo e a expectativa é de boas vendas nos próximos dias.

“Eu espero muitas vendas, mas nessa primeira noite o evento está maravilhoso. Trabalho com espetinhos, bebidas, lanches, hambúrguer, bebidas, batata frita, uma variedade. Sempre tem clientes passando por aqui”, disse a comerciante Sandra de Sousa Frazão.

“Esperamos ter ótimas vendas contando com moradores de João Pessoa e turistas que estão por aqui. Trabalhei aqui nos últimos dois anos e foi um sucesso. A expectativa é maravilhosa. Eu acho que fazer o São João na Lagoa é uma ótima iniciativa da Prefeitura porque favorece demais aos comerciantes”, observou Amanda Oliveira que vende espetinhos, bebidas, água Amanda Oliveira.

“Eu acho que esse evento é um incentivo bom para o comércio, sem contar que deixa viva a tradição do São João. Ganha todo mundo, eu que vendo, o pessoal do parque, do alternativo, quem faz transporte por aplicativo, além de movimentar o Centro o que contribui também para reduzir a criminalidade”, declarou Hélio Claudino, que comercializa batata frita, além de pipoca doce e salgada.

Programação – Na programação desta sexta-feira (21), o primeiro show será do grupo Donas da Farra. A cantora Luciene Melo se apresenta a partir das 20h30. Já a Banda Cascavel sobe ao palco em seguida. Para fechar, o cantor Waldonys promete animar o público com muito forró.

Os shows do São João Multicultural seguem no sábado (22), com Luka Bass subindo ao palco às 19h. Logo depois tem Sâmya Maia e, em seguida, Bonde do Brasil, encerrando a programação com show de Ton Oliveira.

Na véspera de São João, domingo (23), Berinho Lima será o primeiro a se apresentar. A cantora Mara Pavanelly vem na sequência, seguida pela cantora Eliane, a Rainha do Forró. A cantora Danieze Santiago canta a partir da 0h30.

O São João Multicultural de João Pessoa segue no feriado de segunda-feira (24), Dia de São João, com as apresentações de Renno Poeta, Banda Magníficos, Núzio e Kally Fonseca.

Integração – O São João Multicultural de João Pessoa é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança Pública Municipal (Semusb) com a Guarda Municipal, Mobilidade Urbana (Semob), Limpeza Urbana (Emlur), Polícia Militar, Samu, Corpo de Bombeiros.