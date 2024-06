O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba teve um representante na solenidade de entrega do ‘Prêmio Adoção Tardia – 2024’, promovido pelo Senado Federal. A sessão especial foi realizada na última quarta-feira (19), em Brasília/DF.

O juiz titular da Vara da Infância e Juventude Comarca de Campina Grande,juiz , foi premiado pelo trabalho ‘Prêmio Adoção Tardia – Gesto Redobrado de Cidadania’ e recebeu a honraria das mãos do senador Veneziano Vital do Rêgo.

Perilo Lucena afirmou “que os desafios do acolhimento institucional, somados às dificuldades da adoção tardia, são superados com a persistência e trabalho dos juízes, do Ministério Público e Defensoria Pública, apoiados pela destemida equipe psicossocial e diversos atores da rede de proteção, na busca de uma família, de uma adoção, de um futuro para cada um”, comentou. A Vara da Infância e Juventude de Campina Grande foi indicada por Veneziano Vital do Rêgo, sendo agraciada pela Comissão Julgadora,

O trabalho premiado conta, em vídeo, a história de Willy, de 16 anos. O adolescente tem diagnóstico de Paralisia Cerebral e Hidrocefalia. O rapaz vivia em uma instituição que abriga crianças e adolescentes à espera de adoção na cidade de Campina. Por conta de sua faixa etária e estado de saúde, normalmente, ele não teria chances de ser adotado.

“Tudo isso mudou com o trabalho da Vara da Infância e Juventude da Comarca, que junto com parceiros institucionais, incentivou a adoção tardia, de forma que o adolescente fosse adotado por uma família”, informou Perilo Lucena.

O ‘Prêmio Adoção Tardia 2024’ foi idealizado pelo senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo. Durante a sessão solene de premiação, Contarato disse que as estatísticas do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) demonstram que há muitos mais adultos pretendentes à adoção do que crianças disponíveis.