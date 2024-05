Feriado no ParaibaOnline: confira quais foram os destaques

Veja as notícias mais lidas no feriado desta quinta-feira no noticiário do ParaibaOnline.

Atualize-se e compartilhe informação com fonte confiável.

Zagueiro recusa proposta do West Ham e vai permanecer no Flamengo

EUA: Trump se torna 1º ex-presidente condenado em ação criminal

Bispo preside celebração do Corpus Christi em Campina Grande

Palmeiras: empate sem gols e com lágrimas na despedida de Endrick

Datena promete apresentar programa de cueca se Trump for preso

Mulher cai, é atropelada por ônibus e morre em Campina Grande

Veja os gastos bilionários do Judiciário no Brasil

Prefeito de Campina Grande anunciará mudanças na equipe

CG: veja horários da ´dança das luzes´ na fonte luminosa

São João em Campina: grandes marcas apostam na interatividade

Política: oposição na ALPB segue à espera de secretário

Degenerativa e autoimune, esclerose múltipla afeta mais mulheres

Saúde lança campanha de prevenção ao uso de cigarros eletrônicos

João Pessoa: Lázaro Ramos está entre os palestrantes do Nordeste On

Saiba as perguntas mais buscadas sobre Imposto de Renda

Vigilância Sanitária de CG apreende cigarros eletrônicos

CBF divulga tabela das próximas rodadas do Brasileirão

CMJP notifica TRE e quer saber quem vai ocupar vaga de vereador

E está rolando a festa! Começou o São João em Campina Grande (paraibaonline.com.br)

Juiz acolhe tese de crimes pluriofensivos contra padre Egídio

Professores da UFPB aderem à greve nacional e vão parar

Aumento do Parque do Povo e junção ao Açude Novo é aprovada

Na Paraíba: sonhos dos alunos guiam disciplinas de escolas públicas

Leia também:

Fique em dia com os principais fatos da véspera do feriado

Veja os fatos que repercutiram pelo Brasil neste feriado