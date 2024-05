São João em Campina: grandes marcas apostam na interatividade

O Parque do Povo é referência em tradição e forró, trazendo várias atrações que não deixam ninguém ficar parado. Mas, com os vários stands espalhados pelo amplo espaço, o público também tem opções de entretenimento e garantia de brindes. Marcas como Colgate, Pepsi, Redepharma, Natura, Garoto, Santa Helena, Assaí e Próxima, apresentam stands fixos na festa.

Um dos stands que chamam bastante atenção é o da marca Garoto, atraindo a curiosidade de quem passava, pois o principal objetivo era ganhar chocolate. “Tem o brinde de montar a própria caixa, tem o Chocotrio, que é uma barra de chocolate. E para ganhar é preciso participar da dinâmica de entrar na piscina de bolinhas e achar o voucher, aí você pode ganhar tanto a barra quanto a caixa. Mas, caso não ache o voucher, pode escolher qualquer chocolate daqui, um Batom, Caribe, Serenata de Amor”, comentou Cecília Amorim, promotora da Garoto.

Enquanto o Stand da Redepharma tem como dinâmica girar a roleta e tentar acertar a bolinha dentro do buraco que tem o nome do brinde, se conseguir você ganha uma pipoca. A promotora Larissa Ingrid contou que em breve chegará outras opções de brinde: “A gente ainda está aguardando, se eu não me engano será uma capa de chuva e chocolate também”. Reforça ainda que nesse dia de abertura foi bem movimentado: “Superou as expectativas, não achei que não ia dar tanta gente, mas desde o momento que abriu não parou”.

Outra marca que recebeu um bom fluxo de pessoas foi a Nestlé Farinha Láctea. “O pessoal está procurando bastante, porque a farinha láctea já é um produto bem conhecido, então tem uma demanda boa à procura do stand”, relatou a promotora Eliete Samara. Para os amantes dos doces esse stand é uma boa opção. “Pode ser feita várias outras receitas além do mingau tradicional, então estamos trazendo de brinde cocada e o brigadeiro com farinha láctea”, salientou. Para ganhar só precisa ficar na fila e esperar a sua vez de receber.

A Santa Helena também garantiu seu espaço e já teve filas enormes nesse primeiro dia de festa. Além de poder tirar uma foto, que é revelada automaticamente, o público também pode girar uma roleta e ganhar comidas. A decoração ainda conta com imagens de dois personagens conhecidos da cultura popular: João Grilo e Chicó. “A Santa Helena é patrocinadora oficial do filme Auto da Compadecida 2. Então, você tira uma foto que aparece o João Grilo e o Chicó, depois gira a roleta e pode pegar uma paçoquita, pé de moleque crocante, amendoim”, destacou o promotor Vitor Lucena.

Clecia Carvalho, 44, relatou que os brindes oferecem benefícios tanto para o público quanto para a marca: “Tem muita gente que vem só com o dinheiro da passagem, então, assim, come pipoca, recebe brindes e é muito interessante. E divulga a marca, né?”. Enquanto o estudante Wanderson Correia, 17, não perde a oportunidade de participar. “Estou aí participando, já fui bem em sete ou dez stands. Tirei foto, ganhei copo, cordão para botar o celular, ganhei chaveiro e agora ganhei um salgadinho. No que tiver, eu estou indo”, finalizou.

Equipe Repórter Junino

Repórter: Thaylanny Almeida

Fotógrafa: Thaylanny Almeida

Editora: Eduarda Queiroz