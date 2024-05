A edição 2024 d’O Maior São João do Mundo começou na noite desta quarta-feira (29) com um novo layout e espaços ampliados, resultado das recentes obras de ampliação do Parque do Povo e integração ao Parque Evaldo Cruz. O evento, conhecido por celebrar o forró e as tradições nordestinas, recebeu aprovação massiva do público pelas melhorias realizadas.

O novo layout proporcionou um espaço mais amplo e confortável para os forrozeiros, que agora contam com mais opções de shows. Além do Palco Principal, onde artistas renomados como Samya Maia, Santanna, Alcymar Monteiro e Flávio José se apresentaram, outros palcos, como a Pirâmide do Parque do Povo e o Palco Cultural, ofereceram uma variedade de bandas e trios de forró, grupos folclóricos e outras manifestações culturais.

A aposentada Alice Ferreira, presente na abertura, elogiou a expansão dos espaços. “Está tudo muito bonito e muito espaçoso. Ficou muito moderno. Nos outros anos eu achava tudo muito apertado, mas com essa ampliação as pessoas conseguem dançar mais e ficar de forma mais confortável nos locais”, afirmou.

Anne Costa, social media que vive na Europa há cinco anos, também expressou sua satisfação com as mudanças. “Eu estou muito maravilhada com tudo. Estive aqui há cinco anos e agora, ao retornar, vejo tudo maior e mais confortável. O Parque Evaldo Cruz está lindo, oferecendo mais espaços de forró para todos”, comemorou.

As obras que interligaram o Quartel General do Forró ao Parque Evaldo Cruz foram destacadas como um ponto crucial para a melhoria da experiência dos visitantes. Com essa integração, os frequentadores passaram a ter mais áreas para aproveitar as festividades, favorecendo a circulação e proporcionando maior conforto.

O Maior São João do Mundo, que atrai milhares de turistas e moradores locais todos os anos, fortalece ainda mais sua posição como um dos principais eventos culturais do Brasil. A ampliação dos espaços e a requalificação dos parques são vistos como um marco positivo, garantindo que a celebração continue a crescer e a encantar o público com a riqueza da cultura nordestina.