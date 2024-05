O ator, escritor e cineasta Lázaro Ramos será um dos palestrantes do Nordeste On (NEon), maior evento de inovação e empreendedorismo que acontecerá em João Pessoa, nos dias 6 e 7 de junho, é realizado pelo Sebrae/PB e Governo do Estado. Os interessados em participar podem fazer a inscrição online, e terão acesso a oficinas, rodadas de negócio, debates, além de poder acompanhar apresentações de startups com soluções inovadoras.

Em sua palestra, programada para o segundo dia do evento, Lázaro Ramos deve compartilhar suas experiências de vida e trajetória profissional. “É uma honra e uma alegria poder, nesse bate papo do Sebrae, falar sobre trajetória, mas principalmente sobre estratégia para lidar com a realização dos nossos objetivos profissionais”, comentou o ator.

O NEon também terá um espaço dedicado aos empreendedores da economia criativa, como os artistas. Esse espaço contará com exposição itinerante de músicos, artistas plásticos e profissionais do audiovisual.

A proposta, segundo a gestora de turismo e economia criativa do Sebrae/PB, Regina Amorim, é valorizar a produção e identidade cultural dos empreendedores da economia criativa, levando a arte deles para diversos públicos que estarão no evento.

“A economia criativa é tudo que impacta a nossa vida com experiências prazerosas, inclusivas e sustentáveis. Queremos apresentar para as pessoas ideias que possam ser desfrutadas. Definir a criatividade é conhecer a história das coisas e ser capaz de ver um nicho de mercado”, destaca a gestora.

Reconhecimento – Em sua segunda edição, o NEon está entre os principais eventos de inovação do país e agrega diversos setores dos pequenos negócios. Por esse reconhecimento, o evento contará com a presença do presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, entre outras autoridades que incentivam as ações e programas voltados ao empreendedorismo.

Inscrições – As inscrições para o NEon devem ser feitas no site https://nordesteon.com/ onde também está disponível a programação completa do evento.