Tendo o obelisco também como destaque, a chamada ‘dança das águas’ sincroniza a beleza dos jatos com os efeitos de luz do novo espaço.

Mas, para quem por ventura tenha dúvidas de como assistir aos espetáculos da fonte, a Prefeitura Municipal de Campina Grande passa a divulgar os horários específicos de cada um.

Cada apresentação dura em torno de 40 minutos e acontece diariamente em três horários: 17:30, 19:30 e as 21h.

Vale lembrar que, também pensando em um maior conforto para quem visita a cidade d’O Maior São João do Mundo, a gestão municipal antecipou a abertura dos portões do Parque do Povo – hoje integrado ao Açude Novo – para as 17h nos dias de semana e as 16h nos sábados, domingos e feriados.