Veja os gastos bilionários do Judiciário no Brasil

Os gastos do Poder Judiciário no Brasil alcançaram novo recorde no ano passado.

São dados do relatório Justiça em Números 2024, divulgado ontem pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

As despesas totais do Judiciário, em 2023, somaram R$ 132,8 bilhões, o que representa um aumento de 9% em relação a 2022.

Os gastos com despesa de pessoal correspondem a 90% do custo do Judiciário, sendo que 18% desse total se destinam

aos inativos, que têm paridade salarial garantida por lei.

Cada magistrado custa ao país por mês (em média) R$ 68.100,00. O custo pelo serviço de Justiça é de R$ 653,70 por habitante.

No caso do estado de Mato Grosso, o custo médio é de R$ 120 mil.

Conforme o jornal Folha de São Paulo, a Justiça Estadual corresponde a 63% dos valores totais.

Em segundo lugar, a Justiça Trabalhista é responsável por 17%. Depois, a Justiça Federal (15%), a Justiça Eleitoral

(5,5%), os tribunais superiores (3,2%) e a Justiça Militar Estadual (0,2%).

* informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo

jornalista Arimatéa Souza.

