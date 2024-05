Foram apreendidos mais de 40 unidades de produtos diferentes de dispositivos de cigarro eletrônico, também conhecido como vape. Os materiais serão encaminhados à Polícia Federal e os comerciantes foram autuados.

“A ação cumpre a resolução da ANVISA, que além de proibir a comercialização, importação, o armazenamento, o transporte e a propaganda dos dispositivos eletrônicos para fumar, reforça a proibição de seu uso em recintos coletivos fechados, públicos ou privados. Visamos, assim, coibir a comercialização e o uso nos Festejos Juninos”, disse a gerente da Gevisa-CG, Nayara Jácome.

A GEVISA também está com um ponto fixo dentro do Parque do Povo e fiscais em toda a festa para fiscalizar a venda e o consumo no local. O trabalho faz parte da campanha “Neste São João, o vape tá OFF”, que contará com ações também da própria Anvisa no Parque do Povo no mês de junho.

De acordo com a Anvisa, o cigarro eletrônico é um “produto fumígeno cuja geração de emissões é feita com auxílio de um sistema alimentado por eletricidade, bateria ou outra fonte não combustível, que mimetiza o ato de fumar”. Os cigarros eletrônicos também são conhecidos como vape ou pendrive, entre outras nomenclaturas.

Na próxima sexta-feira, 31, é o Dia Mundial sem Tabaco e o Dia Nacional Livre do Fumo. O programa “Campina Livre do Fumo” mantém grupos de fumantes nas Unidades Básicas de Saúde com tratamento multidisciplinar para fazer as pessoas deixarem o vício. A taxa de sucesso nos mais de 50 grupos é superior a 80%. Usuários do cigarro eletrônico também podem fazer tratamento nos grupos de tabagismo.