Professores da UFPB aderem à greve nacional e vão parar

Os professores da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) iniciarão uma greve por tempo indeterminado, a partir da próxima segunda-feira (3).

A decisão foi anunciada pela diretoria do Sindicato dos Professores da UFPB (Adufpb) após assembleia que aconteceu nesta quarta-feira, no final da tarde, no Campus I, em João Pessoa, tendo 147 votos favoráveis, 23 votos contrários e duas abstenções.

A decisão decorre da insatisfação com a proposta de reajuste salarial oferecida pelo governo federal.