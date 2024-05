Veja os fatos que repercutiram pelo Brasil neste feriado

Corrida pela Prefeitura de São Paulo segue em empate na liderança, Banco do Brasil compra crédito de carbono de suspeito de fraude, Brasil tira seu embaixador de Israel e outras notícias para começar esta quinta-feira (30).

ELEIÇÕES 2024

Datafolha: Boulos (24%) e Nunes (23%) mantêm empate na corrida eleitoral de São Paulo. Coach Marçal embola disputa no segundo pelotão em cenários com e sem Datena e Kim.

ELEIÇÕES 2024

Saiba quem é Pablo Marçal, coach com 7% no Datafolha para Prefeitura de São Paulo. Palestrante motivacional é formado em direito e se apresenta nas redes sociais como investidor e escritor.

Equipes de Boulos e Nunes medem efeito Marçal e mantêm confronto entre si.

CHUVAS NO SUL

Lula anuncia pacote de medidas para o RS com R$ 15 bi de crédito para empresas. Recursos serão disponibilizados por meio de três linhas de crédito do BNDES.

SAÚDE

Congresso zera verba de comissão de Nikolas e amplia R$ 2,7 bilhões em emendas para Saúde. Deputados e senadores remanejam emendas de comissão para turbinar transferências a fundos de saúde em ano eleitoral.

CONGRESSO NACIONAL

Lula admite não ter base contra pauta de costumes e fará reunião semanal com líderes após derrotas. Em encontro com auxiliares, presidente diz que governo vai melhor em projetos ligados à economia.

SÃO PAULO

Bolsonaro afaga Tarcísio em meio a desgaste com entorno bolsonarista. Aliados do ex-presidente criticam o que veem como o escanteamento de Bolsonaro e a pavimentação do governador para a Presidência.

‘Queremos uma população segura, e não um policial vigiado’, diz Tarcísio sobre câmeras corporais.

MERCADO

Banco do Brasil compra créditos de carbono de empreendimento suspeito de grilagem e fraude. OUTRO LADO: Instituição financeira diz que créditos estão registrados e válidos, e Jari Celulose afirma deter título de propriedade de imóvel no Amapá.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Governo Lula tira seu embaixador de Israel sem nomear substituto. Frederico Meyer vai para cargo em Genebra, na Suíça, após crise diplomática entre Brasília e Tel Aviv.

ÁFRICA DO SUL

Votação na África do Sul tem caos e falta de luz em seções eleitorais. Em Joanesburgo, eleitores se revoltaram com interrupção por falha em sistema que confere documento de voto.

INTERIOR DE SÃO PAULO

Tarcísio assina contrato de trem que deve ligar São Paulo a Campinas. Projeto prevê investimento de R$ 14,6 bilhões, com previsão de conclusão para 2031.

PROFESSORES

Justiça suspende acordo do governo com sindicato que daria fim à greve dos professores federais. Decisão ocorre em meio a disputa entre entidades por continuidade da paralisação.

CHINA

Navio próprio da BYD atraca no Brasil pela primeira vez, com 5.000 carros. Embarcação Explorer Nº1 levou 27 dias para viajar da China, onde foi concluído em janeiro, até o porto de Suape (PE).

VIOLÊNCIA

Advogado morre após ser alvo de 30 tiros na Grande BH. Suspeito de ter assassinado Pedro Cassimiro fugiu em carro com placa clonada e segue foragido.

