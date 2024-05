A Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) notificou o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), nesta semana, com pedido para que a Corte informe quem, entre os suplentes, deve assumir a vaga aberta na Casa com o falecimento do vereador Professor Gabriel, ocorrido na última segunda-feira (27).

O documento, assinado pelo presidente da Casa, Dinho Dowsley (Avante), é endereçado à presidente do TRE, a desembargadora Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas. A magistrada, de pronto, encaminhou a solicitação para a Secretaria Judiciária da Corte, para a coleta de informações sobre o status partidário dos suplentes.

Professor Gabriel faleceu em decorrência de um AVC isquêmico. Ele concorreu nas eleições de 2020 pelo Avante.