Mulher é atropelada por ônibus e morre em Campina Grande

Na madrugada desta quinta-feira, uma mulher de 51 anos morreu após cair acidentalmente e ser atropelada por ônibus em Campina Grande no Portal Sudoeste.

Vânia Maria de Souza Costa (foto) chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para a UTI do Hospital de Emergência e Trauma Dom Luís Fernandes com um ferimento na perna esquerda, foi cirurgiada, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Campina Grande (Sitrans/CG) informou que o acidente aconteceu com um ônibus da Empresa Viação Cabral.

A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) divulgou Nota se solidarizando com a família de Vânia Maria.

“A autarquia já solicitou informações à empresa responsável pelo veículo e reforça que vai contribuir, diretamente, com as investigações para elucidar o caso, em parceria com as autoridades competentes”, acrescenta a Nota.