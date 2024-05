O prefeito Bruno Cunha Lima falou com a imprensa antes de subir ao palco, durante o terceiro show da noite, do cantor Alcymar Monteiro. Ele considera a 41ª edição do evento a maior de todos os tempos.

“Esse é o maior Maior São João do Mundo, devido a ampliação da área do Parque do Povo e devido a revitalização do Parque Evaldo Cruz, o Açude Novo. Esse Parque do Povo que teve o seu primeiro layout realizado na década de 1990, com o então prefeito Cássio Cunha Lima, depois recebeu mais incrementos com a prefeita Cozete Barbosa e foi também melhorado na gestão do prefeito Veneziano Vital do Rego. E seguimos mantendo e renovando essa tradição e desenhando uma ótima festa para quem prestigia”, enfatizou.

A primeira atração da noite foi a cantora Samya Maia, que também abriu o evento do Distrito de Galante. “Estou feliz de estar abrindo o São João de Campina, realmente foi uma noite memorável. Essa festa é muito importante para todo o Brasil, especialmente para a Paraíba, porque além de trazer diversão, ela fomenta a economia da cidade, e as pessoas esperam por isso, para participar”, comentou.

Santanna Cantador foi o segundo a subir no palco e falou especificamente sobre a cultura e o povo nordestino. “A gente (nordestinos) é um projeto de vida. Nós simplesmente transmitimos pra vocês o que nós aprendemos com nossos ancestrais. Quando a gente sabe de onde veio, fica mais fácil saber pra onde vai. É uma honra estar aqui. Quando estou no topo da Serra da Borborema, eu estou no topo do mundo. Passa um filme na cabeça, lembrando Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Marinez, Assisão… estão todos aqui, os que partiram, eles sobem com a gente no palco”, disse.

O terceiro show da noite foi o de Alcymar Monteiro, que trouxe bailarinos para representar a cultura popular. “Mais uma vez estamos aqui neste palco que tanto nos emociona. É um prazer imenso estar entre artistas de tanto renome e estar numa cidade que prima pela festa mais tradicional do Nordeste”, comentou. Durante o show de Alcymar aconteceu a tradicional queima de fogos do Maior São João do Mundo.

Flavio José foi o último artista a se apresentar no palco do Maior São João do Mundo. Ele expressou alegria em participar mais um ano das festividades de Campina Grande.

“Eu tenho muita coisa em comum com Deus. Eu acho que eu cheguei até aqui trazido pelas mãos Dele, com certeza. É muito importante esse evento para nossa cultura, para nossa festa, tanto que é uma esperança para os artistas que estão começando na carreira. O forró é muito importante para essas pessoas que frequentam o Parque do Povo”, concluiu.